Brignano altri 200mila euro per il teatro parrocchiale | intervento complessivo da 1,5 milioni

A Brignano, nel 2026, verranno destinati 200mila euro per il restauro e la riapertura del cineteatro parrocchiale, contribuendo a un intervento complessivo di 1,5 milioni di euro. Questa iniziativa mira a valorizzare un importante spazio culturale e comunitario, sostenuta da fondi pubblici destinati al recupero e alla riqualificazione degli edifici storici della zona.

Brignano. Un contributo da 200mila euro, per il 2026, a favore del recupero e della rimessa in attività del cineteatro parrocchiale. È quanto contenuto nell'ordine del giorno targato Forza Italia approvato in queste ore dal Senato: si tratta di risorse che verranno destinate alla parrocchia Santa Maria Assunta di Brignano, proprietaria della struttura, che potrà così procedere con l'intervento di ristrutturazione. Il contributo per il 2026 si aggiunge a un ulteriore stanziamento da 1 milione di euro previsto, invece, per il 2027. L'intervento cuba, nella sua totalità, circa 1,5 milioni di euro: pertanto, si renderà necessario, da parte della parrocchia, recuperare altre risorse per arrivare a regime.

