L’ex commissario europeo Thierry Breton, al quale è stato vietato l’ ingresso negli Usa, ha rilasciato un’intervista a Le Figaro, insieme all’ex ministro francese Arnaud Montebourg. Breton ha affermato come « L’Europa e le sue istituzioni sono sotto attacco. La storia ci insegna che quando un Paese dichiara chiaramente cosa si aspetta dai suoi alleati – o vassalli – e cosa intende fare per rafforzare questa dipendenza, va preso sul serio». Secondo l’ex commissario, il contesto globale è dominato da potenze che ragionano «con una logica imperiale. La Russia è un grande impero declinante, lo stesso vale per la Turchia, e anche gli Stati Uniti hanno tentazioni imperialistiche». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Breton: «L’Europa e le sue istituzioni sono sotto attacco»

Leggi anche: Inter, l’attacco di Viviano a Conte: “Fenomeno nel creare guerre, ma le sue parole dopo Lecce sono ridicole”

Leggi anche: Donna di 35 anni accoltellata sotto casa, in fuga l'aggressore: «Colpita sette volte, le sue condizioni sono disperate»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Thierry Breton, 'l'Europa e le sue istituzioni sono sotto attacco' - Leggendo la 'Strategia per la sicurezza nazionale americana', mi tornano in mente le dichiarazioni rilasciate da J. quotidiano.net