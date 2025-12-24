Breton a Trump | ritorna caccia a streghe

L'ex commissario europeo Breton ha commentato su X che la “caccia alle streghe” di McCarthy sarebbe tornata, dopo che il Dipartimento di Stato statunitense gli ha vietato l’ingresso negli USA, accusandolo di aver danneggiato gli interessi americani con il Digital Services Act. La vicenda evidenzia le tensioni tra le normative europee e le politiche statunitensi nel settore digitale.

3.43 La caccia alle streghe di McCarthy è tornata?". Lo scrive su X l'ex commissario europeo Breton dopo che il dipartimento di Stato lo ha attaccato direttamente vietandogli il visto americano con l'accusa che la sua legge, il Digital Services Act, abbia danneggiato gli interessi americani. "Ricordiamo che il 90% del Parlamento europeo,eletto democraticamente, e tutti i 27 Stati membri, hanno votato all'unanimità il Digital Services Act", aggiunge Breton. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Breton, 'la caccia alle streghe di McCarthy è tornata?' - Lo scrive su X l'ex commissario europeo Thierry Breton dopo che il dipartimento di Stato lo ha attaccato direttamente vietandogli il visto americano co ... ansa.it

Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro cinque personalità europee impegnate a favore di una regolamentazione più severa sul settore tecnologico, tra cui l'ex commissario europeo Thierry Breton, a cui è stato vietato l'ingresso nel Paese. Il Dipartim - facebook.com facebook

