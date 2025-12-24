Botti illegali | a Roma 4 tonnellate sequestrate dalla Guardia di Finanza
In vista di Natale e Capodanno, a Roma sono stati sequestrati circa 4.000 chili di botti illegali. L’operazione rientra in un piano straordinario di controlli per garantire la sicurezza dei cittadini durante le festività. L’intervento è stato condotto dalla Guardia di Finanza e ha portato alla denuncia di quattro persone per detenzione e vendita abusiva di materiale esplosivo. Il primo sequestro è avvenuto nella periferia est di Roma, dove i militari hanno trovato oltre due tonnellate di fuochi d’artificio custoditi in locali senza autorizzazioni. Nella stessa zona, all’interno di un deposito, sono stati scoperti circa 82 mila articoli pirotecnici, conservati in modo pericoloso, vicino a sostanze infiammabili e senza sistemi antincendio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Leggi anche: Guardia di Finanza. Roma: sequestrate 4,2 tonnellate di “botti” illegali. Otto persone denunciate
Leggi anche: A Roma sono stati sequestrate 4 tonnellate di "botti" illegali in vista di Natale e Capodanno
Roma, botti illegali ad Acilia: sequestrati 50 chili di fuochi vietati; Roma – Sequestrate oltre 4 tonnellate di “botti” illegali; La magia del Natale e solidarietà della negli ospedali di Roma; Roma e provincia, Carabinieri in azione per le feste: sequestrati 140 kg di fuochi illegali e tre denunciati.
Gdf Roma sequestra 4,2 tonnellate di botti illegali, otto denunciati - I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno sequestrato complessivamente oltre 4 tonnellate di articoli pirotecnici illegali. ansa.it
A Roma sono stati sequestrate 4 tonnellate di "botti" illegali in vista di Natale e Capodanno - Nell'ambito di un piano straordinario di controlli predisposto in vista delle festività di fine anno, i finanzieri hanno sequestrato articoli pirotecnici illegali impedendone l'immissione sul mercato ... romatoday.it
GUARDIA DI FINANZA * «ROMA, SEQUESTRATE 4,2 TONNELLATE DI BOTTI ILLEGALI, 8 PERSONE DENUNCIATE PER TRAFFICO DI ESPLOSIVI» - Nell’ambito di un piano straordinario di controlli predisposto in vista delle festività di fine anno, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno sequestrato complessiv ... agenziagiornalisticaopinione.it
Un negozio di botti illegali allestito in casa, sequestrate 2 tonnellate A Rieti la guardia di finanza ha denunciato un 40enne che deteneva anche ordigni illegali - facebook.com facebook
'Usa la testa non rovinarti la festa', carabinieri nelle scuole contro botti illegali. Sequestrati negli ultimi giorni 140 chili di fuochi, 3 denunce #ANSA x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.