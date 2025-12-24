Botti illegali | a Roma 4 tonnellate sequestrate dalla Guardia di Finanza

In vista di Natale e Capodanno, a Roma sono stati sequestrati circa 4.000 chili di botti illegali. L’operazione rientra in un piano straordinario di controlli per garantire la sicurezza dei cittadini durante le festività. L’intervento è stato condotto dalla Guardia di Finanza e ha portato alla denuncia di quattro persone per detenzione e vendita abusiva di materiale esplosivo. Il primo sequestro è avvenuto nella periferia est di Roma, dove i militari hanno trovato oltre due tonnellate di fuochi d’artificio custoditi in locali senza autorizzazioni. Nella stessa zona, all’interno di un deposito, sono stati scoperti circa 82 mila articoli pirotecnici, conservati in modo pericoloso, vicino a sostanze infiammabili e senza sistemi antincendio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

