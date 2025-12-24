Botti e fuochi d’artificio come proteggere cani e gatti da stress e pericoli

Botti e fuochi d’artificio non sono solo una tradizione festiva, ma rappresentano anche una fonte di serio pericolo per cani e gatti. Tra Natale e Capodanno, i rumori improvvisi e intensi possono scatenare negli animali paura, disorientamento e reazioni incontrollate, con il rischio di ferimenti o smarrimenti dovuti a tentativi di fuga. Un fenomeno che si ripete ogni anno e che ha conseguenze concrete sul benessere degli animali domestici. A richiamare l’attenzione dei proprietari è il Dipartimento Veterinario di ATS Brianza, che invita ad adottare comportamenti responsabili e preventivi per limitare stress e pericoli legati all’uso di petardi e fuochi d’artificio durante le festività. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

