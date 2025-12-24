Botti di Capodanno | l' incubo degli animali domestici come tutelarli

Si avvicina Capodanno e per gli amici a quattro zampe torna l'incubo botti. E come ogni anno in questo periodo il Dipartimento veterinario di Ats Brianza richiama l’attenzione dei proprietari di animali domestici sui rischi legati all’utilizzo di petardi e fuochi d’artificio durante le festività. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

“No ai botti” di Capodanno: l’incubo dei decibel che terrorizza gli animali - LECCO – Anche quest’anno l’eco dei brindisi e degli auguri si scontrerà ancora con l’onda d’urto del terrore per gli animali domestici e selvatici. msn.com

Wwf e Enpa: «No a botti e fuochi artificiali, spaventano e uccidono gli animali. Le alternative ci sono, i sindaci siano più coraggiosi» - Gli appelli delle due associazioni ai Comuni: fare rispettare i divieti e proporre nuovi modelli di festa ai cittadini. msn.com