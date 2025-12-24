Botti di Capodanno | l' incubo degli animali domestici come tutelarli
Si avvicina Capodanno e per gli amici a quattro zampe torna l'incubo botti. E come ogni anno in questo periodo il Dipartimento veterinario di Ats Brianza richiama l’attenzione dei proprietari di animali domestici sui rischi legati all’utilizzo di petardi e fuochi d’artificio durante le festività. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
“No ai botti” di Capodanno: l’incubo dei decibel che terrorizza gli animali - LECCO – Anche quest’anno l’eco dei brindisi e degli auguri si scontrerà ancora con l’onda d’urto del terrore per gli animali domestici e selvatici. msn.com
Wwf e Enpa: «No a botti e fuochi artificiali, spaventano e uccidono gli animali. Le alternative ci sono, i sindaci siano più coraggiosi» - Gli appelli delle due associazioni ai Comuni: fare rispettare i divieti e proporre nuovi modelli di festa ai cittadini. msn.com
Botti di Capodanno, l’allarme dell’Enpa: «Per gli animali non è festa ma panico» - I botti di Capodanno, denuncia l’Enpa, rappresentano per animali domestici, ospitati nei rifugi e fauna selvatica una fonte di stress ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Capri vieta i botti di Capodanno, lo stop fino alla Befana. Sanzioni fino a 500 euro per i trasgressori delle ordinanze comunali #ANSA x.com
