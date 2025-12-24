botti di capodanno illegali maxi sequestro a reggio calabria

Nella provincia di Reggio Calabria, i Carabinieri hanno effettuato un'ampia operazione sequestrando circa una tonnellata di botti di Capodanno illegali. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo per garantire la sicurezza pubblica e prevenire incidenti legati all’uso di materiali pirotecnici non autorizzati. L’operazione sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico illecito di fuochi d’artificio.

Maxi operazione dei Carabinieri nella provincia di Reggio Calabria che hanno sequestrato una tonnellata di botti illegali.I Carabinieri della Compagnia di Taurianova hanno così sottratto al mercato illegale una vera e propria “polveriera” pronta a essere immessa in circolazione durante le festività di fine anno. Circa una tonnellata di fuochi pirotecnici clandestini è stata sequestrata nell’ambito di una vasta operazione di controllo del territorio, intensificata nelle ultime settimane per tutelare la sicurezza dei cittadini. L’azione si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione, attuata in stretta sinergia tra le Stazioni del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, con particolare attenzione agli esercizi commerciali ritenuti sensibili. 🔗 Leggi su Lapresse.it

