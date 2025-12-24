Botti di capodanno i consigli di Ats Brianza per tutelare cani e gatti

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva l'ultimo dell'anno e, come di consuetudine, botti, petardi e fuochi d'artificio la fanno da padrone. Una pratica però che comporta rischi non solo per le persone, ma anche gravi conseguenze per gli animali domestici. Ats Brianza tramite i dirigenti veterinari Antonella Fiore e Virna. 🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Botti e fuochi d’artificio, come proteggere cani e gatti da stress e rischi

Leggi anche: Botti e fuochi d’artificio, come proteggere cani e gatti da stress e pericoli

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

botti capodanno consigli atsAnimali e fuochi d'artificio, i consigli degli esperti: metterli al chiuso, in un «rifugio». Pettorine antifuga per le uscite invece di collari a strozzo - Nel rifugio dovrebbero essere presenti la cuccia o un cuscino abituale, una coperta, acqua e oggetti da masticare. msn.com

Animali e Capodanno: le indicazioni degli esperti per ridurre stress e rischi - Con l’arrivo delle festività natalizie tornano anche botti e fuochi d’artificio, una pratica che continua a rappresentare un serio pericolo per il ... romadailynews.it

botti capodanno consigli atsBotti e fuochi d’artificio per Natale e Capodanno: ecco come proteggere gli animali domestici - Tra Natale e Capodanno, infatti, si rinnova una consuetudine che comporta rischi non solo per le persone, ma anche gravi conseguenze sul benessere di cani e gatti. msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.