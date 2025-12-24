borse poco mosse prima di natale la crescita usa sorprende i mercati

Settimana di festività caratterizzata da bassi volumi. L’attesa era tutta rivolta agli ultimi dati sulla crescita dell’economia Usa. Attesa in rallentamento, l’accelerazione del PIL nel 3° trimestre al +4,3% ha sorpreso gli investitori. Il dato ha mosso anche i future sul prossimo taglio della Fed, ritenuto ora meno probabile a gennaio data la buona tenuta dell’economia: il FEDWatch di CME Group ora indica una probabilità superiore all’86% per una conferma dei tassi attuali. Il quadro macroeconomico. Sul fronte macroeconomico, oltre al crescita oltre alle attese dell’economia statunitense nel 3° trimestre del 2025, a novembre è tornata a crescere la produzione industriale negli Stati Uniti: secondo i dati pubblicati dalla Federal Reserve (che ha reso noti contemporaneamente i dati di ottobre e novembre), si è registrata una variazione positiva dello 0,2% su base mensile, dopo il -0,1% del mese precedente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

