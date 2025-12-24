Bormio | avviato l’innevamento della pista Stelvio Sospiro di sollievo per le Olimpiadi
Bormio, 24 dicembre 2025 – Spazzato via ogni timore, come un discesista alle prime armi sul manto candido. Anche l'impianto di innevamento di Bormio è pienamente operativo, fanno sapere da Società Infrastrutture Milano Cortina. Una buona notizia nell’ambito della marcia di avvicinamento all’appuntamento con le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026. La “potenza di fuoco”. L’impianto di innevamento, composto da 64 generatori di neve distribuiti lungo la pista Stelvio, è in grado di soddisfare pienamente le esigenze di innevamento “a cinque cerchi”. Grazie alla disponibilità di 88. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
