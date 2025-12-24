Borgomanero il nuovo ponte sull' Agogna pronto entro la fine del 2026
Proseguono secondo il cronoprogramma previsto i lavori di costruzione del nuovo ponte sull'Agogna a Borgomanero, che unirà via Fratelli Maioni a via MonsignorCavigioli. Il cantiere, del valore di 3 milioni di euro, è partito lo scorso aprile.Obiettivo del Comune è rendere il ponte transitabile. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Sergio Bossi annuncia un 2026 di avvenimenti e opere pubbliche.
