Bora forte sulla regione | raffiche fino a 120 chilometri all’ora

Una depressione in rafforzamento sul Mediterraneo e l’alta pressione sull’Europa orientale stanno influenzando in modo significativo il tempo sul Friuli Venezia Giulia. Questa situazione favorisce l’arrivo di correnti orientali che stanno alimentando una Bora intensa, soprattutto sulla costa. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Leggi anche: Vento forte in Toscana: allerta gialla da stasera, raffiche fino a 80 chilometri orari Leggi anche: Raffiche fino a 88 chilometri all'ora: domenica 5 ottobre scatta l'allerta gialla per vento La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Trieste nella morsa della Bora: raffiche fino a 120 km/h, città sotto allerta alla vigilia di Natale; Bora forte sulla regione: raffiche fino a 120 chilometri all’ora; Allerta meteo a Natale in Fvg con Bora forte a Trieste: tutte le previsioni; Allerta Meteo Friuli-Venezia Giulia: domani bora forte, raffiche di 120 km/h a Trieste. FVG, allerta bora anche per la Vigilia: le forti raffiche registrate finora - Allerta vento in FVG: Bora fortissima a Trieste e sulla costa, raffiche oltre 100 km/h secondo il bollettino regionale. nordest24.it

Allerta meteo, neve in quota e raffiche di vento fino ai 120 all'ora: la bora fa chiudere i parchi, ecco quali - La protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato l'allerta meteo gialla a causa del vento forte a partire dalla mezzanotte del 24 dicembre fino alle ore 18 del 25. ildolomiti.it

Bora fino a 120 km/h, scatta l’allerta meteo: «attenzione massima su costa e zone orientali» - Allerta regionale per Bora forte e molto forte: raffiche fino a 120 km/h, possibili disagi su costa e zone orientali. nordest24.it

#meteo #FVG Cielo in prevalenza coperto con piogge sparse. Sulla zona montana nevicate deboli o moderate oltre i 700 m, fino a fondovalle in Valcanale. Soffierà Bora, da moderata a sostenuta in pianura, forte sulla costa e sulle zone orientali, molto forte a x.com

***FOCUS COSTA - BORA DA FORTE A MOLTO FORTE DOMANI*** La sinottica domani vedrà un forte richiamo di Bora nei bassi strati a causa di un minimo barico poco a ovest della Corsica che porterà anche ad peggioramento del tempo. Pioverà, ma poco - facebook.com facebook

