Bonus per i diplomati in Manovra Renzi | Una versione ridotta e ingiusta del mio 18app Colpisce i ragazzi più fragili – L’intervista
Tra le varie norme presenti nella Legge di Bilancio 2026, il cui maxi-emendamento alla Manovra ha ottenuto ieri, 23 dicembre, il via libera al Senato, ce n’è una rivolta ai giovani che è passata un po’ in sordina rispetto al più chiacchierato voucher da 1.500 euro per le famiglie che iscrivono i figli alle scuole paritarie. Si tratta del Bonus valore cultura, un incentivo per cui l’Esecutivo ha stanziato 180 milioni, ma che si attiverà nel 2027 e sarà rivolto ai diplomati entro il 19esimo anno di età. Con questo bonus – a cui si potrà accedere tramite la Carta giovani nazionale – gli studenti potranno acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali, cinematografiche, spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale, ma anche ingressi ai musei e biglietti per eventi musicali. 🔗 Leggi su Open.online
