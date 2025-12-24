Nell’ottica di promuovere l’occupazione giovanile stabile il Decreto Legge 7 maggio 2024, numero 60 (ribattezzato DL Coesione) riconosce all’articolo 22 un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro che assumono o trasformano a tempo indeterminato giovani di età fino a 34 anni. L’articolo 22 opera con riguardo agli eventi incentivati che si verificano dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. Fanno eccezione i lavoratori assunti in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni della ZES unica per i quali l’esonero agisce se l’evento si colloca dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

© Leggioggi.it - Bonus assunzioni under 35: domanda e utilizzo estesi al 31 dicembre 2026. Le novità

Leggi anche: Bonus Under 35, c’è tempo fino al 31 dicembre: ecco i requisiti

Leggi anche: Bonus giovani, donne e ZES unica: proroga al 31 dicembre 2026

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Giovani, donne e Mezzogiorno: assunzioni agevolate anche nel 2026; Assunzioni Giovani Under 35: Bonus confermato anche nel 2026 grazie al decreto Milleproroghe; Bonus assunzioni giovani under 35 confermato nel 2026: requisiti e novità; Imprese tech e green, aiuti al via.

Confermato il bonus assunzioni giovani under 35 nel 2026. Ecco come funziona, a chi spetta e come presentare domanda - Ecco cos'è, come funziona, a chi spetta e le novità della misura finalizzata a favorire l'occupazione giovanile ... ticonsiglio.com