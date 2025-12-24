Bonus assunzioni under 35 | domanda e utilizzo estesi al 31 dicembre 2026 Le novità
Nell’ottica di promuovere l’occupazione giovanile stabile il Decreto Legge 7 maggio 2024, numero 60 (ribattezzato DL Coesione) riconosce all’articolo 22 un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro che assumono o trasformano a tempo indeterminato giovani di età fino a 34 anni. L’articolo 22 opera con riguardo agli eventi incentivati che si verificano dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. Fanno eccezione i lavoratori assunti in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni della ZES unica per i quali l’esonero agisce se l’evento si colloca dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Leggioggi.it
