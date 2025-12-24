Bonny è infortunato ma Chivu dovrà lavorare sulla sua testa
Inter News 24 Bonny ieri si è infortunato in allenamento e si è messo già all’opera per recuperare quanto prima. Nel frattempo però mister Chivu dovrà lavorare sulla sua testa. Il momento è delicato in casa Inter. Oltre a gestire il percorso di riabilitazione fisica di Ange-Yoan Bonny, il possente attaccante francese fermato da una distorsione al ginocchio, il tecnico Cristian Chivu dovrà lavorare intensamente sulla psiche del ragazzo. L’ex carismatico difensore del Triplete, oggi alla guida dei meneghini, ha il compito di proteggere il suo gioiello dalle critiche piovute dopo l’errore dal dischetto contro il Bologna. 🔗 Leggi su Internews24.com
