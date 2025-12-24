Inter News 24 Bonny ieri si è infortunato in allenamento e si è messo già all’opera per recuperare quanto prima. Nel frattempo però mister Chivu dovrà lavorare sulla sua testa. Il momento è delicato in casa Inter. Oltre a gestire il percorso di riabilitazione fisica di Ange-Yoan Bonny, il possente attaccante francese fermato da una distorsione al ginocchio, il tecnico Cristian Chivu dovrà lavorare intensamente sulla psiche del ragazzo. L’ex carismatico difensore del Triplete, oggi alla guida dei meneghini, ha il compito di proteggere il suo gioiello dalle critiche piovute dopo l’errore dal dischetto contro il Bologna. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bonny è infortunato, ma Chivu dovrà lavorare sulla sua testa

Leggi anche: Roma-Inter 0-1, Bonny decisivo: Chivu vola in testa

Leggi anche: Inter-Lazio 2-0, Lautaro e Bonny a segno: Chivu vola in testa

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Infortunio Bonny, spavento superato per l’Inter e Chivu? Fissato già il rientro dell’attaccante francese dopo il problema al ginocchio accusato in allenamento! - Infortunio Bonny, la Gazzetta dello Sport svela i tempi di recupero dell’attaccante francese. calcionews24.com