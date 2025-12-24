Bomba nella notte! Il posto dell’esplosione é sconvolgente

Un’esplosione ha colpito nella notte un’auto delle forze dell’ordine parcheggiata in un viale residenziale di Mosca, mentre due agenti stavano salendo a bordo del veicolo. Il boato è stato avvertito intorno all’una di notte (ora di Kiev) e ha causato gravi danni al mezzo, sollevandolo dalla carreggiata. Denso fum o e detriti si sono diffusi nell’area circostante, spingendo diversi residenti a uscire di casa. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto due persone allontanarsi rapidamente subito dopo l’esplosione. La zona è stata immediatamente isolata dalle forze di sicurezza. Leggi anche: Ucraina, arriva l’annuncio di Crosetto: la verità sul sostegno italiano a Kiev L’attacco in via Yaseneva e le prime verifiche ufficiali. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it

