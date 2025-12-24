L’ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, è uscito dal carcere per la prima volta da fine novembre per motivi di salute. È arrivato all’ospedale. come riporta Afp, visto che domani si sottoporrà a un intervento chirurgico. L’agenzia di stampa, che ha seguito il caso, è stata informata da una fonte della clinica privata “Df Star” di Brasilia. Secondo le notizie disponibili, un convoglio di auto nere scortate da moto è entrato nel garage della struttura sanitaria, dove l’ex leader nazionalista, condannato a settembre a 27 anni di reclusione per tentato colpo di Stato, era già stato operato ad aprile. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bolsonaro esce dal carcere per sottoporsi a un intervento: avviato l’iter del Parlamento per ridurre la pena dell’ex presidente

