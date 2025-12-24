Bologna | orari e dove vedere oggi in tv la finale di Supercoppa Italiana

2025-12-22 08:47:00 Il web è in trepidazione: La Supercoppa Italiana 2025 cerca oggi un nuovo campione in una finale senza precedenti che ha infranto ogni pronostico. Il Napoli di Antonio Conte arriva all’evento dopo aver mostrato grande solidità e grinta eliminando il Milan (2-0), con Rasmus Højlund in uno stato di grazia che ha fatto subito dimenticare le vittime in attacco. I partenopi, attuali campioni della Serie A, partono favoriti sulla carta, ma si trovano di fronte alla grande rivelazione del torneo che sa già cosa vuol dire abbattere i colossi del nord. Da parte sua, Il Bologna di Vincenzo Italiano approda alla sua prima finale di Supercoppa dopo un’epica e “surreale” semifinale contro l’Inter. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Bologna: orari e dove vedere oggi in tv la finale di Supercoppa Italiana Leggi anche: Inter: orari e dove vedere oggi in tv la partita di Supercoppa Italiana Leggi anche: Dove vedere in tv la Supercoppa Italiana 2025 di calcio: orari semifinali e finale, programma, streaming Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Bologna-Juventus, dove vedere la partita in tv: gli orari; La Supercoppa in Arabia da 53 milioni: il Milan sfida il Napoli e punta al bis, il Bologna all’esordio…; Sport in tv oggi (venerdì 19 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Supercoppa Italiana, ecco le squadre in finale: orario e dove vedere. Supercoppa, Napoli-Bologna: dove vedere la finale in tv e in streaming, orario, formazioni - Finale Supercoppa Italiana 2025: sfida tra il Napoli di Conte e il Bologna di Italiano. sport.virgilio.it

