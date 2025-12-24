Se pensavate che il Natale fosse la festa della Natività, dei pastori e della Stella Cometa, siete rimasti indietro. O meglio, non siete al passo con l’estetica “progressista” della Bologna targata Pd. In Piazza Maggiore, proprio all’ombra della Basilica di San Petronio, il sindaco Lepore e i suoi pasdaran del politicamente corretto hanno deciso di regalarci un Natale. di sasso. Letteralmente. Presepe a Bologna, un’installazione che lascia di sasso. Già, perché da Torino a Bologna, il tratto che unisce il percorso delle amministrazioni rosse nel segno del “rispetto” religioso e dell’ossequio all’inclusività, più o meno ostentati o rinnegati paesaggisticamente, è a dir poco breve, quanto percorribile al netto di slalom tra tradizione e innovazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bologna, lo sfregio al presepe lascia di sasso: al posto di grotta e Bambinello Lepore e compagni optano per “inclusivi” massi di gomma

