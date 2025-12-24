Colpiti dalla stessa cardiomiopatia genetica, sono stati entrambi trapiantati a distanza di pochi mesi. Rosalba Eleuteri e Daniele Bernabei hanno ricevuto due cuori nuovi e una seconda possibilità di vita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Bologna, la storia di Rosalba e Daniele, madre e figlio con la stessa malattia, salvati dal doppio trapianto di cuore

