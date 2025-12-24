Bologna la storia di Rosalba e Daniele madre e figlio con la stessa malattia salvati dal doppio trapianto di cuore
Colpiti dalla stessa cardiomiopatia genetica, sono stati entrambi trapiantati a distanza di pochi mesi. Rosalba Eleuteri e Daniele Bernabei hanno ricevuto due cuori nuovi e una seconda possibilità di vita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Bologna, trapianto di cuore per madre e figlio: «La stessa patologia scoperta anni dopo, siamo nati due volte. Un Natale indimenticabile».
Bologna, trapianto di cuore per madre e figlio: «La stessa patologia scoperta anni dopo, siamo nati due volte. Un Natale indimenticabile» - Rosalba Eleuteri ha 65 anni, il figlio Daniele Bernabei ne ha 43: le loro storie si sono intrecciate al Sant'Orsola di Bologna. msn.com
