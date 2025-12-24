Bollette alte? Colpa di Putin | lo spot di Natale russo che prende in giro l’Europa

L'emittente russa Russia Today ha pubblicato uno spot natalizio provocatorio intitolato "È tutta colpa di Putin", che prende in giro gli europei e la narrazione occidentale sul presidente russo Vladimir Putin. – LA PERCULATA DI NATALE DALLA RUSSIA CON AMORE – – Tutta colpa di Putin – – Arriva bello fresco fresco dalla TV russa RT un video di auguri natalizi a i popoli occidentali e alla sua ""Leadership"" contenente una serie di peruculate tutte ampiamente meritate – pic.twitter.combUiOBhGp2v — Miken Vladimir (@MikenVladipnf) December 23, 2025 Il video è stato rilanciato dalla stessa emittente con un messaggio esplicito: "È stata pubblicata la canzone principale del Natale 2025 in Europa.

Russia, lo spot che prende in giro gli Europei: «Bollette troppo alte? È tutta colpa di Putin» - Il filmato, intitolato «È tutta colpa di Putin», è stato rilanciato sui social con questo mes ... msn.com

È davvero tutta colpa di Putin? Dentro il video natalizio di RT che prende di mira l’Europa - Bollette, migranti, guerra e propaganda: come Russia Today usa ironia e slogan per ribaltare la narrazione europea e parlare direttamente alle famiglie occidentali ... giornalelavoce.it

Lo spot russo che sfotte l’Europa: “Tasse troppo alte? Bollette alle stelle? Tutta colpa di Putin”

