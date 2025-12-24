Bollette alte? Colpa di Putin | lo spot di Natale russo che prende in giro l’Europa

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’emittente russa Russia Today ha pubblicato uno spot natalizio provocatorio intitolato “È tutta colpa di Putin”, che prende in giro gli europei e la narrazione occidentale sul presidente russo Vladimir Putin. – LA PERCULATA DI NATALE DALLA RUSSIA CON AMORE – – Tutta colpa di Putin – – Arriva bello fresco fresco dalla TV russa RT un video di auguri natalizi a i popoli occidentali e alla sua “”Leadership”” contenente una serie di peruculate tutte ampiamente meritate – pic.twitter.combUiOBhGp2v — Miken Vladimir (@MikenVladipnf) December 23, 2025 Il video è stato rilanciato dalla stessa emittente con un messaggio esplicito: “È stata pubblicata la canzone principale del Natale 2025 in Europa. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

