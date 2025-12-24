Una “specie” di capsula del tempo che contiene l’aria respirata dal nostro pianeta quando sulla Terra non esistevano ancora né piante né animali è stata “aperta” qualche giorno fa. Lo hanno fatto alcuni scienziati americani analizzando dei cristalli di sale trovati in Canada. Dentro queste formazioni minerali sono rimaste intrappolate minuscole bolle d’aria vecchie di 1,4 miliardi di anni, che ci raccontano com’era l’atmosfera in un’epoca remotissima della storia terrestre. La scoperta è stata realizzata da Justin Park, dottorando al Rensselaer Polytechnic Institute, insieme al suo supervisore Morgan Schaller. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Bolle d’aria intrappolate nei cristalli di sale rivelano il segreto dell’atmosfera di 1,4 miliardi di anni fa

