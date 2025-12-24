La nuova edizione del Notiziario si apre con un episodio sconcertante: “Hanno rubato Babbo Natale”, a Bollate il furto in pieno giorno della grande installazione natalizia alta sei metri. Bollate – Nel deposito auto quasi una tonnellata di droga: maxi sequestro e indagini in corso. Saronno – La banda dei Bancomat torna a colpire: nuovo . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Bollate, hanno rubato Babbo Natale; Saronno, in azione la banda del Bancomat

Leggi anche: Sgominata la banda del "botto": hanno fatto saltare i bancomat del Bresciano (e non solo)

Leggi anche: Assalto notturno al bancomat: banda della "marmotta" in azione a Casoli

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Bollate, hanno rubato Babbo Natale; Saronno, in azione la banda del Bancomat.

Bollate, hanno rubato Babbo Natale; Saronno, in azione la banda del Bancomat - La nuova edizione del Notiziario si apre con un episodio sconcertante: “Hanno rubato Babbo Natale”, a Bollate il furto in pieno giorno della grande ... ilnotiziario.net

Nuovi agenti in servizio a Bollate. Sono cinque i nuovi agenti entrati a far parte della Polizia locale di Bollate, rafforzando la presenza sul territorio e il lavoro di prevenzione e sicurezza a servizio della comunità. Un passo concreto per una città più - facebook.com facebook