Boehringer Ingelheim Sara Frattini alla guida di Bidachem Spa

Sara Frattini assume la guida di Bidachem Spa, polo chimico del Gruppo Boehringer Ingelheim in Italia. Con una carriera consolidata nella ricerca scientifica e ruoli di responsabilità crescenti, oggi ricopre il ruolo di Amministratrice Delegata e Site Head dello stabilimento di Fornovo San Giovanni, in provincia di Bergamo.
Un percorso professionale costruito nella ricerca scientifica e consolidato attraverso ruoli di crescente responsabilità porta oggi Sara Frattini alla guida di Bidachem Spa, polo chimico di eccellenza del Gruppo Boehringer Ingelheim in Italia, nel ruolo di Amministratrice Delegata e Site Head dello stabilimento di Fornovo San Giovanni, in provincia di Bergamo. La carriera di Sara Frattini rappresenta un esempio di crescita continua, fondata su una solida preparazione scientifica e su un percorso formativo di alto livello. Dopo la maturità classica, si laurea in Chimica Organica all’Università di Milano e consegue un Master in Sintesi Chimica al Politecnico di Milano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
