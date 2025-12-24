Sara Frattini assume la guida di Bidachem Spa, polo chimico del Gruppo Boehringer Ingelheim in Italia. Con una carriera consolidata nella ricerca scientifica e ruoli di responsabilità crescenti, oggi ricopre il ruolo di Amministratrice Delegata e Site Head dello stabilimento di Fornovo San Giovanni, in provincia di Bergamo.

Un percorso professionale costruito nella ricerca scientifica e consolidato attraverso ruoli di crescente responsabilità porta oggi Sara Frattini alla guida di Bidachem Spa, polo chimico di eccellenza del Gruppo Boehringer Ingelheim in Italia, nel ruolo di Amministratrice Delegata e Site Head dello stabilimento di Fornovo San Giovanni, in provincia di Bergamo. La carriera di Sara Frattini rappresenta un esempio di crescita continua, fondata su una solida preparazione scientifica e su un percorso formativo di alto livello. Dopo la maturità classica, si laurea in Chimica Organica all’Università di Milano e consegue un Master in Sintesi Chimica al Politecnico di Milano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Boehringer Ingelheim, Sara Frattini alla guida di Bidachem Spa

Leggi anche: Porti d’Italia Spa: ecco come sarà strutturata. Dimensioni simili a quelle di un ministero

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Boehringer Ingelheim, Sara Frattini alla guida di Bidachem Spa; Boehringer Ingelheim: Sara Frattini alla guida di Bidachem, polo chimico del Gruppo in Italia; Boehringer Ingelheim, Sara Frattini alla guida di Bidachem Spa; Boehringer Ingelheim: Sara Frattini prende la guida di Bidachem Spa.

Boehringer Ingelheim, Sara Frattini alla guida di Bidachem Spa - Un percorso professionale costruito nella ricerca scientifica e consolidato attraverso ruoli di crescente responsabilità porta oggi Sara Frattini ... msn.com