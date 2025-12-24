Boban durissimo | Mi dispiace per il calcio quello che sta facendo la FIFA è vergognoso
Boban torna sulle dimissioni dalla FIFA e attacca la gestione di Infantino, denunciando la deriva politica dell’organo che governa il calcio mondiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Evelina Sgarbi: “Mio padre Vittorio non sta bene, qualcuno si approfitta di lui. Non mi convince quello che esce sui social”
Leggi anche: “Maltratta il cane ogni giorno legandolo alla finestra”: la verità dietro il video che sta facendo discutere a Napoli
Boban durissimo: “Mi dispiace per il calcio, quello che sta facendo la FIFA è vergognoso” - Boban torna sulle dimissioni dalla FIFA e attacca la gestione di Infantino, denunciando la deriva politica dell’organo che governa il calcio mondiale ... fanpage.it
Boban esalta Pio Esposito ma gli trova un difetto: “Ha classe, ma deve migliorare in un fondamentale” - 0 in casa dell'Ajax, doppietta di Thuram, e poi perché il giovane ... fanpage.it
Il calcio di Zvonimir Boban al passato recente della Dinamo Zagabria - L'ex centrocampista del Milan ha deciso di abbandonare la dimensione globale della gestione calcistica per mettere a disposizione della squadra che lo ha lanciato il proprio bagaglio di conoscenze. ilfoglio.it
”Meritavo un trattamento migliore. Tornare Finché ci sono certe persone non lo faccio. Prima c’erano Massara, Boban e Maldini, poi è cambiato tutto in peggio” Theo Hernandez parla a La Gazzetta dello Sport del suo addio al Milan “Mi hanno dett - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.