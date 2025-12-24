Boato nella notte torna la paura | terremoto sveglia gli italiani a Natale
Una notte segnata dalla paura ai Campi Flegrei. Nelle prime ore del 24 dicembre, due scosse di terremoto di lieve magnitudo ma molto superficiali sono state avvertite chiaramente a Pozzuoli e nelle aree limitrofe, accompagnate da un forte boato che ha svegliato numerosi residenti. Nonostante i valori contenuti, la percezione è stata netta e diffusa, soprattutto nei quartieri più vicini agli epicentri, riaccendendo le preoccupazioni legate al fenomeno del bradisismo che interessa l’area flegrea da mesi. Le due scosse registrate nella notte. Secondo quanto comunicato dall’Osservatorio Vesuviano all’amministrazione comunale di Pozzuoli, nella notte si sono verificati due distinti eventi sismici alle ore 00:42. 🔗 Leggi su Urbanpost.it
Leggi anche: Italia, boato nella notte: scossa di terremoto. Ancora lì!
Leggi anche: “Un boato nella notte”. Terremoto in Italia, ancora lì. Cosa è successo
Paura nella notte a Palermo: esplosione al bar Magrì, il piano salta e scattano le indagini CLICCA PER IL VIDEO; Boato all’alba, l'Italia trema ancora: nuova scossa preoccupante butta tutti giù dal letto | Torna la paura; Crolla una palazzina di tre piani a Torretta, momenti di paura nella notte; Acilia, un boato scuote la palazzina: prende fuoco il contatore del gas. Evacuati in 50 tra paura e fumo.
“Boato nella notte”, torna la paura: terremoto sveglia gli italiani a Natale - Paura nella notte di Natale: due terremoti superficiali e un forte boato svegliano gli italiani. urbanpost.it
Boato alla filiale di Montepaschi. Ma scoppia un rogo e addio colpo - Notte ad alta tensione tra lunedì e martedì a Saronno, dove intorno alle 3. msn.com
Boato nella notte, distrutto il Postamat - Nel corso della notte tra martedì e mercoledì, in via Dosso Dossi, ignoti hanno fatto esplodere il Postamat, ma non sarebbero riusciti ad ... ilrestodelcarlino.it
Tg Sicilia. . Palermo, un boato nella notte Tg Sicilia tutti i giorni alle 13:30, 20:00, 00:45 - sabato e domenica 8:00, 9:00, 13:30, 20:00, 00:45 su Antenna Sicilia - Canale 10 #antennasicilia #informazione #newssicilia #telegiornale #sicily #sicilia #palermo - facebook.com facebook
Un'esplosione nella notte ha provocato la morte di un uomo di 71 anni nella sua abitazione di via Garibaldi, a #BarberinodiMugello, in provincia di #Firenze. Il boato è stato avvertito intorno alle 4.30 dai residenti della zona: subito dopo, le fiamme hanno a x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.