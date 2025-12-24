Boato nella notte torna la paura | terremoto sveglia gli italiani a Natale

Una notte segnata dalla paura ai Campi Flegrei. Nelle prime ore del 24 dicembre, due scosse di terremoto di lieve magnitudo ma molto superficiali sono state avvertite chiaramente a Pozzuoli e nelle aree limitrofe, accompagnate da un forte boato che ha svegliato numerosi residenti. Nonostante i valori contenuti, la percezione è stata netta e diffusa, soprattutto nei quartieri più vicini agli epicentri, riaccendendo le preoccupazioni legate al fenomeno del bradisismo che interessa l’area flegrea da mesi. Le due scosse registrate nella notte. Secondo quanto comunicato dall’Osservatorio Vesuviano all’amministrazione comunale di Pozzuoli, nella notte si sono verificati due distinti eventi sismici alle ore 00:42. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

