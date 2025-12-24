Campi Flegrei, notte di boati e terremoti avvertiti chiaramente a Pozzuoli. Due scosse di bassa magnitudo, ma superficiali, hanno fatto tornare la paura tra i residenti dell’area flegrea nelle prime ore del 24 dicembre, con segnalazioni diffuse soprattutto nelle zone più vicine agli epicentri. Secondo quanto comunicato dall’Osservatorio Vesuviano all’Amministrazione comunale, si sono verificati due eventi sismici distinti nella notte. Il primo, di magnitudo 2.0, è stato localizzato nei pressi di via Antiniana, il secondo, di magnitudo 1.6, nell’area di via Gerolomini. Entrambi i terremoti sono stati registrati alle 00:42 del 24 dicembre, con una profondità molto ridotta, rispettivamente di 2 chilometri e 0,6 chilometri, un fattore che ne ha amplificato la percezione in superficie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Boato nella notte!”, terremoto in Italia: a Natale torna la paura

Leggi anche: “Boato nella notte”, torna la paura: terremoto sveglia gli italiani a Natale

Leggi anche: Italia, boato nella notte: scossa di terremoto. Ancora lì!

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Boato all’alba, l'Italia trema ancora: nuova scossa preoccupante butta tutti giù dal letto | Torna la paura; “Boato nella notte!”, terremoto in Italia: a Natale torna la paura; Boato nella notte torna la paura | terremoto sveglia gli italiani a Natale; Italia, ancora terremoto: cosa è successo in piena notte!.

“Boato nella notte”, torna la paura: terremoto sveglia gli italiani a Natale - Paura nella notte di Natale: due terremoti superficiali e un forte boato svegliano gli italiani. urbanpost.it