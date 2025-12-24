Boato nella notte! terremoto in Italia | a Natale torna la paura
Campi Flegrei, notte di boati e terremoti avvertiti chiaramente a Pozzuoli. Due scosse di bassa magnitudo, ma superficiali, hanno fatto tornare la paura tra i residenti dell’area flegrea nelle prime ore del 24 dicembre, con segnalazioni diffuse soprattutto nelle zone più vicine agli epicentri. Secondo quanto comunicato dall’Osservatorio Vesuviano all’Amministrazione comunale, si sono verificati due eventi sismici distinti nella notte. Il primo, di magnitudo 2.0, è stato localizzato nei pressi di via Antiniana, il secondo, di magnitudo 1.6, nell’area di via Gerolomini. Entrambi i terremoti sono stati registrati alle 00:42 del 24 dicembre, con una profondità molto ridotta, rispettivamente di 2 chilometri e 0,6 chilometri, un fattore che ne ha amplificato la percezione in superficie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
