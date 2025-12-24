Boato alla filiale di Montepaschi Ma scoppia un rogo e addio colpo

Nella notte tra lunedì e martedì a Saronno, si è verificato un forte boato seguito da un incendio presso una filiale di Montepaschi. L’evento ha causato preoccupazione tra i residenti e interventi delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, mentre i danni sono ancora da quantificare.

Un boato che squarcia la notte, poi le fiamme che si alzano a illuminano la strada. Notte ad alta tensione tra lunedì e martedì a Saronno, dove intorno alle 3.50 alcuni malviventi hanno tentato di far saltare in aria un bancomat in via Bernardino Lanino, scatenando un incendio che ha mandato all’aria il colpo e li ha costretti a una fuga precipitosa. Il bersaglio era lo sportello automatico della filiale del Monte dei Paschi di Siena. I ladri hanno agito con la consueta rapidità ma qualcosa è andato storto: l’esplosione non ha prodotto l’effetto sperato e, al contrario, ha innescato un rogo che ha reso impossibile portare a termine il furto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Boato alla filiale di Montepaschi. Ma scoppia un rogo e addio colpo Leggi anche: Empoli, colpo alla filiale. Vetro in frantumi. Rubati due computer Leggi anche: Boato nella notte a Torremaggiore: salta in aria sportello bancomat della filiale 'Bper' Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Boato alla filiale di Montepaschi. Ma scoppia un rogo e addio colpo. Boato alla filiale di Montepaschi. Ma scoppia un rogo e addio colpo - Notte ad alta tensione tra lunedì e martedì a Saronno, dove intorno alle 3. msn.com

Esplosione poco prima delle 4 di oggi, martedì 23 dicembre, in via Lanino a Saronno: assaltato il bancomat della filiale del Monte dei Paschi di Siena. Il boato ha svegliato i residenti che dalle finestre hanno visto il commando di malviventi fuggire a tutta velocit - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.