blitz tra i regali di natale giocattoli e vestiti nel mirino sequestrati sedicimila prodotti

In vista delle festività natalizie, le autorità hanno condotto un’operazione di controllo nel capoluogo e nell’Alto ferrarese, sequestrando circa sedicimila prodotti tra giocattoli e vestiti. L’intervento mirava a garantire la conformità degli articoli in commercio, prevenendo eventuali rischi per i consumatori e assicurando il rispetto delle normative vigenti.

Con l’avvicinarsi delle feste, la guardia di finanza ha eseguito controlli a tappeto tra il capoluogo e l’Alto ferrarese, al fine di verificare la regolarità dei prodotti che, di lì a poco, avrebbero potuto finire sotto gli alberi di Natale. E i risultati non sono mancati: nella rete delle fiamme gialle sono finiti infatti migliaia di articoli. Nel mirino dei finanzieri, in particolare, sono finiti i prodotti non conformi agli standard di sicurezza. Gli interventi condotti dal gruppo di Ferrara e dalla tenenza di Cento, rispettivamente nel capoluogo e nei Comuni dell’Alto ferrarese, sono stati intensificati con l’approssimarsi del periodo natalizio, ossia nel periodo dell’anno in cui si registra un significativo incremento degli acquisti e, di riflesso, una maggiore presenza sul mercato di prodotti non sicuri o contraffatti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

