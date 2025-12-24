Blitz di Natale | da nord a sud decine di sequestri di botti illegali e merci contraffatte

AGI - Da nord a sud, gli uomini della Guardia di Finanza sono impegnati nel sequestro di merci pericolose, come fuochi di artificio illegali, e contraffatte presenti negli scaffali di molti negozi. Roma, Milano, Loreto, Cosenza, Reggio Calabria, Potenza, Caserta sono solo le ultime città colpite da decreti di sequestro.  Nel dettaglio: . Roma. Complessivamente sono stati sequestrati 4,2 tonnellate di fuochi di artificio non a norma.  Il primo intervento è stato eseguito nella Capitale, a seguito di una segnalazione. I militari della Compagnia di Colleferro hanno individuato oltre due tonnellate di materiale pirotecnico custodito all’interno di locali riconducibili a una società operante nella periferia orientale di Roma, risultata priva delle prescritte autorizzazioni di pubblica sicurezza per la detenzione e la commercializzazione dei prodotti. 🔗 Leggi su Agi.it

