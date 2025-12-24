Blitz della Finanza | sequestrati oltre 36mila fuochi d' artificio in un negozio

Oltre 36mila articoli pirotecnici, contenenti circa 93 chilogrammi di sostanza esplosiva, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Agropoli al termine di un controllo effettuato lo scorso 22 gennaio in un esercizio commerciale della città. L'intervento rientrava nell'ambito delle.

