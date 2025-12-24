I carabinieri di Seregno e Giussano, coordinati dalla Compagnia di Seregno, hanno effettuato un controllo straordinario sul territorio. Durante l’operazione, sono state identificate 45 persone, con l’obiettivo di contrastare reati urbani, in particolare quelli legati al consumo di sostanze stupefacenti e all’abuso di alcol. L’intervento rientra in un più ampio piano di sicurezza finalizzato a garantire maggiore ordine pubblico nelle aree interessate.

I carabinieri di Seregno e Giussano, sotto il coordinamento della Compagnia di Seregno, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio a largo raggio, finalizzato al contrasto dei reati in ambito urbano, con particolare attenzione alle condotte legate al consumo di sostanze stupefacenti e all’abuso di bevande alcoliche. Nel corso dell’attività, che si svolta nel pomeriggio di sabato 20 dicembre e che ha interessato anche i Comuni limitrofi, sono stati controllati oltre 15 veicoli e identificate in totale 45 persone. In particolare a Seregno, un sedicenne è stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza, con contestuale ritiro della patente di guida, mentre due diciottenni sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di sostanza stupefacente, poiché trovati in possesso ognuno di una modica quantità di hashish. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Blitz dei militari. Identificate 45 persone

