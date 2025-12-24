Blackout anche alla Vigilia di Natale | esposto in Prefettura

Cuba al buio per le feste, blackout anche a Natale - Vigilia e Natale al buio per milioni di cubani con i blackout che non daranno tregua durante le festività, secondo le previsioni della compagnia statale Unione Elettrica, la Une, che ha annunciato lun ... ansa.it

Attacchi sull’Ucraina, 3 morti e blackout: Mosca si prepara a “festeggiare” il Natale - Kiev a luci spente e al freddo per i continui bombardamenti russi che hanno colpito le infrastrutture energetiche e civili, uccidendo anche un bambino di quattro anni ... msn.com

Per questa Vigilia di Natale e l’ultima sera del 2025 andiamo alla scoperta dei menu degli chef stellati - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.