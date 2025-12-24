Blackout anche alla Vigilia di Natale | esposto in Prefettura

24 dic 2025

Una segnalazione formale è stata inviata al Prefetto di Caserta per denunciare i gravi e reiterati disservizi nella fornitura di energia elettrica che, da tempo, interessano i residenti di via Catauli, nella frazione Briano. A firmare l’esposto è l’avvocato Pasquale Napoletano, residente in zona. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

