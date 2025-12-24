Blackout anche alla Vigilia di Natale | esposto in Prefettura
Una segnalazione formale è stata inviata al Prefetto di Caserta per denunciare i gravi e reiterati disservizi nella fornitura di energia elettrica che, da tempo, interessano i residenti di via Catauli, nella frazione Briano. A firmare l’esposto è l’avvocato Pasquale Napoletano, residente in zona. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Mansioni superiori in Comune, dopo l'esposto alla Corte dei Conti la Cisl Fp scrive a prefettura e ministero
Leggi anche: Globo, commesse e cassiere scioperano anche la vigilia di Natale
Vigilia di Natale in Ucraina. «La nostra vita al buio e al gelo» - Molte regioni dell’Ucraina occidentale sono di nuovo senza elettricità dopo un massiccio attacco russo nella notte della vigilia di Natale. ilmessaggero.it
Cuba al buio per le feste, blackout anche a Natale - Vigilia e Natale al buio per milioni di cubani con i blackout che non daranno tregua durante le festività, secondo le previsioni della compagnia statale Unione Elettrica, la Une, che ha annunciato lun ... ansa.it
Attacchi sull’Ucraina, 3 morti e blackout: Mosca si prepara a “festeggiare” il Natale - Kiev a luci spente e al freddo per i continui bombardamenti russi che hanno colpito le infrastrutture energetiche e civili, uccidendo anche un bambino di quattro anni ... msn.com
Per questa Vigilia di Natale e l’ultima sera del 2025 andiamo alla scoperta dei menu degli chef stellati - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.