Bimbo morto in piscina in val Venosta indagate la madre e la zia

Una tragedia si è verificata nella Val Venosta, dove un bambino di quattro anni è deceduto dopo essere rimasto sott'acqua nella piscina comunale di Curon. Il bambino è stato trasportato all’ospedale di Bolzano, ma purtroppo non è riuscito a sopravvivere. Sono in corso indagini per chiarire le responsabilità, con particolare attenzione sulla posizione della madre e della zia.

È morto nell'ospedale di Bolzano il bambino di quattro anni, finito una settimana fa sott'acqua nella nuova piscina comunale di Curon in val Venosta. La Procura di Bolzano aveva aperto un fascicolo subito dopo l'incidente del piccolo Moritz Gerstl, ora con il decesso il reato ipotizzato è passato da lesioni a omicidio colposo. I nomi iscritti nel fascicolo d'indagine sono quello della funzionaria comunale responsabile della struttura, del bagnino, della madre e della zia del piccolo che erano con lui al momento della tragedia. Si tratta comunque di un atto dovuto per incidente del genere. Per accertare le cause del decesso, la Procura ha disposto l'autopsia sul corpo del bambino che è stata eseguita nelle scorse ore.

