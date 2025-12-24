Bimbo mangia funghi nel giardino dell’asilo | portato al Gaslini ora è fuori pericolo
Il bambino, 4 anni, li ha subito sputati dopo averli masticati. In corso gli accertamenti da parte dei micologi della Asl. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Leggi anche: Soci, bimbo morto nel giardino dell’asilo: la Procura notifica 5 avvisi di garanzia
Leggi anche: San Bartolomeo al mare, bimbo di 3 anni cade al parco dei giochi gonfiabili: portato in elicottero al Gaslini
Bimbo mangia funghi nel giardino dell’asilo. Trasportato al Gaslini, ora è fuori pericolo; Bimbo mangia funghi nel giardino dell’asilo. Trasportato al Gaslini, ora è fuori pericolo.
Bimbo mangia funghi nel giardino dell’asilo. Trasportato al Gaslini, ora è fuori pericolo - Il bambino, 4 anni, li ha subito sputati dopo averli masticati. ilsecoloxix.it
Mangia un fungo fuori dall’asilo: bimbo di 3 anni all’ospedale - Civitanova, 12 ottobre 2024 – Paura alla scuola materna, dove un bimbo di 3 anni ha ingerito un fungo non commestibile. ilrestodelcarlino.it
Trova finferli nel suo giardino, li raccoglie e li mangia: ma in realtà sono funghi velenosi. Donna veneziana salvata in ospedale - Salvati dall'avvelenamento, per l'ingestione di funghi velenosi, un bambino miranese, una donna veneziana e un'intera famiglia dolese. ilmessaggero.it
Il tuo bimbo si mangia le unghie e non sai se è normale Questo gesto meccanico e ricorrente è abbastanza comune anche nei bambini a partire dai due anni e di solito scompare con la crescita... È però importante non banalizzare questa abitudine e chied - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.