Bimbo di 4 anni annegato in piscina disposta l’autopsia
La Procura di Bolzano ha aperto un fascicolo sulla tragica morte del bambino di quattro anni annegato lo scorso 15 dicembre nella piscina comunale di Curon, in Val Venosta, e deceduto pochi giorni dopo all’ospedale San Maurizio di Bolzano. Sono quattro, al momento, gli indagati per il reato di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
