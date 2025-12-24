Bimba di quattro mesi trovata morta in casa l' allarme lanciato dalla madre | nessuna ipotesi esclusa disposta l' autopsia

Nella mattinata di giovedì 18 dicembre, a Tavazzano con Villavesco, una bambina di quattro mesi è stata trovata senza vita in casa. La madre ha dato l’allarme e sono state avviate le indagini, tra cui l’autopsia, per chiarire le cause di questa tragedia. Al momento, nessuna ipotesi viene esclusa mentre si attende l’esito degli accertamenti medici e investigativi.

