Bimba di due anni sbranata dai piranha attacco mortale nel fiume

Una bambina di due anni è morta in seguito a un violento attacco di piranha dopo essere caduta in un fiume nei pressi della sua abitazione in Brasile. La vittima, Clara Vitória, si trovava all'esterno della casa di famiglia, costruita su una struttura galleggiante lungo il corso d'acqua, quando è scivolata in acqua. L'episodio è avvenuto lunedì vicino alla città di Coari, nello Stato di Amazonas. La ricerca disperata dei genitori. Secondo le ricostruzioni, la bambina sarebbe caduta attraverso un'apertura presente nella piattaforma galleggiante. I genitori si sono accorti della sua scomparsa solo dopo alcuni minuti e si sono gettati nel fiume per cercarla.

