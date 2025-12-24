Bimba di due anni cade nel fiume e viene uccisa dai piranha

Tragedia in Brasile. Una bambina di due anni è morta dopo essere caduta nel fiume e attaccata da un branco di piranha. L'incidente è avvenuto lunedì 22 dicembre nelle vicinanze della città di Coari, nello Stato dell'Amazonas.La caduta nel fiumeLa bambina si chiamava Clara Vitória. La piccola si. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Cade nel fiume senza protezioni e viene divorata dai piranha: orrore in Amazzonia, morta una bimba di due anni

Leggi anche: Tragedia in Amazzonia: Clara cade nel fiume e viene divorata dai piranha, aveva solo 2 anni

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Morto il bimbo di 4 anni caduto nella piscina comunale a Curon: indagate la madre e la zia; Paliano, Bambino batte la testa a terra mentre gioca a pallone. Arriva l'eliambulanza; Famiglia con due bimbi piccoli intossicata dal monossido: salvi grazie alla telefonata della mamma; Filastrocche di Natale per i bambini.

Bimba cade in casa e sbatte la testa, ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Bergamo - La piccola di quasi due anni risiede con la famiglia a Telgate, ma l’incidente è accaduto nell’abitazione di alcuni parenti a Palazzolo sull’Oglio Bergamo, 26 ottobre 2025 - ilgiorno.it

A due anni cade giocando. Rischia la vita - PALAZZOLO (Bergamo) Ore di apprensione per i parenti di una bimba di origini marocchine, nata in Italia e residente con la famiglia a Telgate. ilgiorno.it

Bimbo di 2 anni cade da balcone a Firenze, salvo - Un bambino di circa due anni è caduto dal balcone, al primo piano, della sua abitazione a Firenze, in via Pagnini, ed è stato portato all'ospedale pediatrico Meyer. ansa.it

Mamma e sorellina scendono dal treno, bimba di 10 anni rimane sul vagone da sola. La grande paura e il lieto fine - Cos'è successo - facebook.com facebook