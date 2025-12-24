Bilancio sano e meno tasse proseguire la strada delle grandi opere raccogliere le sfide del commercio e del turismo

“La posizione di Bellaria Igea Marina rispetto al panorama locale e nazionale, i traguardi raggiunti sul piano delle opere pubbliche, a partire dall’edilizia scolastica e dalle strutture sportive, la fotografia di un bilancio comunale sano e di una imposizione fiscale che scende. Poi ancora le. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: Dossier del centrodestra contro la Giunta Proietti: sanità, tasse, grandi opere e assunzioni: 'Ecco i risultati'

Leggi anche: Salerno, la Giunta vara il Bilancio 2026-2028: tasse invariate e fondi per le opere pubbliche

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Nuova Irpef, chi ci guadagna e chi ci perde. I calcoli di Altroconsumo.

Bilancio 2025 di Bellaria Igea Marina: "Meno tasse e bilancio sano" - Vorrei concludere dando un benvenuto a tutti i nuovi assunti in municipio nell’anno solare, sentitevi parte di questa bella comunità, e vorrei salutare e ringraziare Stefano Galassi che per tanti anni ... newsrimini.it