L’anno della Roma si sta chiudendo con importanti novità per quanto riguarda il futuro nuovo stadio, con il progetto di fattibilità che è stato consegnato. Una notizia molto positiva dopo tanti mesi per nulla semplici, che va ad aggiungersi anche ad un nuovo importante dato per quanto riguarda il bilancio giallorosso. Stando infatti a quanto riportato da Calcio e Finanza, i conti sono in netto miglioramento rispetto alle ultime stagioni e, nonostante siano ancora in rosso, per la chiusura dell’esercizio al 30 giugno 2025 si è registrato il miglior dato dalla stagione 20182019. Allora il bilancio era in negativo di 24,3 milioni, mentre l’attuale sarebbe di circa 53,9 milioni di euro, con un miglioramento di 27,5 milioni rispetto a quello del 30 giugno 2024, che era di 81,4 milioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Bilancio Roma, migliorano i conti: il rosso più basso degli ultimi sette anni

