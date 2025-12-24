Tre secondi posti per la prima uscita stagionale. Niente male. Esordio stagionale positivo per le giovani del nuoto artistico dell’ Asd Nuoto Grosseto. Le "sincronette" biancorosse sono tornate dalla trasferta fiorentina con tre medaglie d’argento. Durante la prima gara del campionato regionale Uisp le atlete del settore nuoto artistico del Nuoto Grosseto si sono ritrovate nella piscina di Sesto Fiorentino, con la squadra grossetana che è scesa in vasca affrontando la competizione con grande concentrazione, impegno e determinazione. Le atlete si sono cimentate negli esercizi obbligatori dimostrando preparazione, precisione e concentrazione, offrendo segnali incoraggianti in questo avvio di stagione e ponendo le basi per il percorso che le accompagnerà nelle prossime gare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bilancio molto positivo per l’Asd Nuoto Grosseto. Le ’sincronette’ brillano al debutto

Leggi anche: Polisportiva Riccione, nuoto artistico: tutte qualificate per gli Assoluti le sincronette riccionesi

Leggi anche: Asd Gymnica Terni, le atlete brillano ai campionati nazionali: “Capaci di grandi imprese” LE PROTAGONISTE

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Bilancio positivo per la vendemmia del Barolo nelle Langhe - Bilancio molto positivo per la vendemmia 2025 del Barolo nelle vigne delle colline Unesco, Patrimonio Mondiale dell'Umanità. ansa.it

Quest’anno una discussione sul #bilancio comunale molto proficua. Andava però messo qualche puntino sulle i per sottolineare ancora di più il grande lavoro che è stato fatto. x.com

Molto probabilmente, la legge di bilancio sarà votata tra il 29 e il 30 dicembre. di Zaccaria Trevi - facebook.com facebook