Bilancio di previsione l' amministrazione di Faenza | Nessun problema di numeri in consiglio comunale

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“In risposta alle recenti dichiarazioni dei rappresentanti di Area Liberale ed Indipendenti, Lega, Fratelli d’Italia e del consigliere Alessio Grillini, si intende ristabilire la realtà dei fatti riguardo all’approvazione del bilancio di previsione 2026, avvenuta nell’ultimo consiglio comunale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Variazione bilancio di previsione e debiti fuori bilancio: disco verde del Consiglio comunale

Leggi anche: Grottaminarda, il Consiglio comunale approva il bilancio di previsione

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Faenza, dopo il voto sul bilancio, l’opposizione: “Crisi della maggioranza e bilancio al palo”; Il Consiglio comunale di Ravenna approva il bilancio di previsione 2026-2028.

bilancio previsione amministrazione faenzaApprovato il bilancio di previsione di Faenza. Ma è polemica per l’assenza di alcuni consiglieri di maggioranza - Approvato il bilancio di previsione per il 2026 del Comune di Faenza, al termine di un confronto nuovamente aspro in consiglio comunale. ravennawebtv.it

bilancio previsione amministrazione faenzaDopo il voto sul bilancio, l’opposizione: “Crisi della maggioranza e bilancio al palo” - il bilancio è stato approvato, ma l’assenza di tre consiglieri di maggioranza ha rischiato di imped ... ravennawebtv.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.