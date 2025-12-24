Il Comune della Spezia ha stanziato circa 90.000 euro per la redazione del bilancio di fine mandato della giunta Peracchini. La determina dirigenziale, datata 19 dicembre, ha assegnato l’incarico in via diretta alla società milanese Teha Group spa, del gruppo Ambrosetti, specializzata in servizi di consulenza e organizzazione aziendale. Questo documento riassumerà l’attività amministrativa svolta durante il mandato.

Novantamila euro e spiccioli. È la cifra che il Comune della Spezia, con determina dirigenziale emessa in data 19 dicembre, ha deciso di destinare all’elaborazione della rendicontazione del bilancio di fine mandato, il documento che dovrà tirare le fila dell’attività amministrativa condotta dalla giunta Peracchini: un incarico ad affidamento diretto assegnato, previa valutazione del preventivo, alla Teha Group spa, società del gruppo Ambrosetti con sede a Milano, specializzata nella fornitura di servizi di organizzazione e consulenza aziendale. L’intento – si legge nel testo della determina – è che ’tale rendicontazione non si limiti a una restituzione descrittiva delle attività svolte, ma si configuri come un processo avanzato di lettura strategica dei risultati’, misurando le ’performance complessive’ della città, ossia servendosi di ’indicatori oggettivi’ e analizzando i successi economici sociali e territoriali conseguiti nel periodo di mandato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bilancio di fine mandato: "Ci costerà 90mila euro"

