Il bilancio del Comune registra finalmente un segno positivo dopo undici anni, grazie all’approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2026-2028. Questa svolta rappresenta un passo importante per la stabilità finanziaria dell’ente, che potrà ora programmare con maggiore sicurezza le iniziative future. La decisione del consiglio evidenzia un percorso di consolidamento e attenzione alla gestione economica del territorio.

Dopo undici anni, il bilancio di previsione del Comune torna con il segno più. Il consiglio ha approvato il bilancio di previsione dal 2026-28. Nel capitolo delle entrate, stimato in 110 milioni di euro, è il marmo a farla da padrone con circa un quarto delle entrate di ben 26 milioni di euro. Si tratta di un incremento rispetto allo scorso anno, con le entrate del lapideo che tornano simili a quelle del 2024. Circa un terzo delle risorse sono state destinate al sociale e all’ istruzione, senza innalzamenti delle relative tariffe e con alcune agevolazioni come i 500mila euro previsti per coprire agevolazioni Tari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Bilancio del Comune. Finalmente un segno più. Dopo 11 anni i conti in pari.

