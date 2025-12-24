Bilancio del Comune di Latina | una seduta fiume del Consiglio poi l’approvazione
Una maratona di circa 24 ore e poi l’approvazione in Consiglio comunale a Latina del bilancio di previsione. Il voto è arrivato nella mattina della vigilia di Natale dopo ore di discussione in aula e una seduta fiume iniziata al mattino del 23 dicembre.Il documento è stato illustrato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
