Bilancio comunale Montefiore sceglie di non tagliare servizi ma di preservare e migliorare ciò che già funziona

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella seduta del Consiglio Comunale del 23 dicembre, il Comune di Montefiore Conca ha approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028, un documento fondamentale per programmare in modo serio e responsabile i prossimi anni della vita amministrativa del paese. L’approvazione è avvenuta nei tempi. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Più risorse per personale e servizi sociali e spunta anche un fondo per le imprese. Il Bilancio di previsione passa in Consiglio comunale

Leggi anche: Presentati ai cittadini di Montefiore i servizi di prossimità e la nuova figura dell’infermiere di famiglia

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

bilancio comunale montefiore sceglieBilancio di previsione, Montefiore investe su territorio e qualità della vita - Va sottolineato che, anche dopo gli aggiornamenti, Montefiore Conca mantiene tariffe più basse rispetto a molti Comuni limitrofi. chiamamicitta.it

Bilancio comunale, ok a variazione da 3,8 milioni: risorse al sogno Ancona Capitale della Cultura - ANCONA Una variazione di bilancio «che non è miracolosa ma che ha sicuramente dello straordinario». corriereadriatico.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.