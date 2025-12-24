Bilancio comunale Montefiore sceglie di non tagliare servizi ma di preservare e migliorare ciò che già funziona

Nella seduta del Consiglio Comunale del 23 dicembre, il Comune di Montefiore Conca ha approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028, un documento fondamentale per programmare in modo serio e responsabile i prossimi anni della vita amministrativa del paese. L’approvazione è avvenuta nei tempi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: Più risorse per personale e servizi sociali e spunta anche un fondo per le imprese. Il Bilancio di previsione passa in Consiglio comunale

Leggi anche: Presentati ai cittadini di Montefiore i servizi di prossimità e la nuova figura dell’infermiere di famiglia

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Bilancio di previsione, Montefiore investe su territorio e qualità della vita - Va sottolineato che, anche dopo gli aggiornamenti, Montefiore Conca mantiene tariffe più basse rispetto a molti Comuni limitrofi. chiamamicitta.it