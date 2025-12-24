Bilancio comunale Montefiore sceglie di non tagliare servizi ma di preservare e migliorare ciò che già funziona
Nella seduta del Consiglio Comunale del 23 dicembre, il Comune di Montefiore Conca ha approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028, un documento fondamentale per programmare in modo serio e responsabile i prossimi anni della vita amministrativa del paese. L’approvazione è avvenuta nei tempi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Più risorse per personale e servizi sociali e spunta anche un fondo per le imprese. Il Bilancio di previsione passa in Consiglio comunale
Leggi anche: Presentati ai cittadini di Montefiore i servizi di prossimità e la nuova figura dell’infermiere di famiglia
Bilancio di previsione, Montefiore investe su territorio e qualità della vita - Va sottolineato che, anche dopo gli aggiornamenti, Montefiore Conca mantiene tariffe più basse rispetto a molti Comuni limitrofi. chiamamicitta.it
Bilancio comunale, ok a variazione da 3,8 milioni: risorse al sogno Ancona Capitale della Cultura - ANCONA Una variazione di bilancio «che non è miracolosa ma che ha sicuramente dello straordinario». corriereadriatico.it
Il Consiglio ha approvato il bilancio comunale di previsione 2026 col voto contrario delle minoranze. Vivace scambio di battute tra i consiglieri Sanzonio e Battisti - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.