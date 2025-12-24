Bilancio c’è l’approvazione | Un lungo lavoro di confronto

È stato approvato il bilancio di previsione 2026 del Comune di Correggio, frutto di un lungo processo di confronto e ascolto delle diverse realtà locali. La bozza, presentata in diverse assemblee pubbliche e discussa con sindacati e associazioni di categoria, riflette l’impegno dell’amministrazione nel pianificare lo sviluppo sostenibile e la gestione trasparente delle risorse del territorio.

É stato approvato il bilancio di previsione 2026 del Comune di Correggio, la cui bozza è stata al centro di un confronto con sindacati, associazioni di categoria e presentata in diverse assemblee pubbliche. Un bilancio che nasce in un contesto complesso, con tagli per 130.000 euro ai fondi per l'efficientamento energetico, 114.000 euro di taglio alla finanza pubblica, 89.275 euro di riduzione del contributo di finanza pubblica Pnrr, 133.000 euro da accantonare tra le spese correnti per generare avanzo per investimenti del 2027. A fronte di questi tagli, rispetto al 2025 si registra un aumento rispetto di 21.

