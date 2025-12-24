Bilancio bagarre in consiglio | Garantiamo gli interventi | No ci sono tagli importanti
Durante il consiglio comunale prenatalizio, si è discusso del bilancio previsionale 2026-2028, con confronti tra l’assessore al bilancio Simona Rusconi e i consiglieri. Rusconi ha confermato la solidità del bilancio, assicurando che gli interventi previsti saranno garantiti, nonostante le opposizioni abbiano evidenziato tagli significativi. La riunione ha evidenziato le diverse prospettive sulla gestione finanziaria del Comune in un contesto di confronto e approfondimento.
"Il bilancio sta in piedi". Risponde così l’assessore al bilancio Simona Rusconi agli attacchi ricevuti durante il consiglio comunale prenatalizio di ieri, che ha visto all’ordine del giorno anche il bilancio previsionale 2026-2028. "Siamo riusciti – ha detto Rusconi – a garantire tutto quello che ci interessava come servizio alla cittadinanza e probabilmente abbiamo limato il ‘superfluo’, ma abbiamo sicuramente confermato anche ciò che è aggiuntivo all’essenziale. Abbiamo confermato tutti gli interventi a supporto in favore delle famiglie e delle associazioni del terzo settore, incluse le cose più importanti per quanto riguarda la disabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Bilancio, bagarre in consiglio: Garantiamo gli interventi: No, ci sono tagli importanti.
Bilancio, bagarre in consiglio: "Garantiamo gli interventi": "No, ci sono tagli importanti" - Replica: "Spesi 70mila euro per missioni all’estero di sindaco e presidente, tolti 160mila al social ... lanazione.it
