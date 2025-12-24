Bilancio bagarre in consiglio | Garantiamo gli interventi | No ci sono tagli importanti

Durante il consiglio comunale prenatalizio, si è discusso del bilancio previsionale 2026-2028, con confronti tra l’assessore al bilancio Simona Rusconi e i consiglieri. Rusconi ha confermato la solidità del bilancio, assicurando che gli interventi previsti saranno garantiti, nonostante le opposizioni abbiano evidenziato tagli significativi. La riunione ha evidenziato le diverse prospettive sulla gestione finanziaria del Comune in un contesto di confronto e approfondimento.

Como, stasera si torna in consiglio comunale dopo la bagarre di pochi giorni fa e c’è il bilancio da affrontare - Questo è l'argomento principale della serata, ma non esclusi altri scontri tra maggioranza ed opposizione nelle dichiarazioni preliminari su vari argomenti di attualità. ciaocomo.it

Petrelli-Caucci, è bagarre sul bilancio. «Assessori come al bar». «Lo querelo» - ANCONA Una commissione fiume quella che si è tenuta ieri a Palazzo del Popolo. msn.com

Vota il bilancio mentre è allo stadio, a San Giuliano bagarre sul consigliere comunale di Fratelli d’Italia x.com

Petrelli-Caucci, è bagarre sul bilancio. «Assessori come al bar». «Lo querelo» - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.