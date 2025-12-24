di Francesco Valendino Chiamatelo pure “Big Bang 2.0”, ma sembra più un botto a salve. L’Ecfr – sigla che fa tanto think tank ma che pensa soprattutto a blindare gli interessi atlantici – ha partorito l’ennesima genialata: allarghiamo l’Unione Europea a Ucraina e Moldavia senza aspettare che rispettino quei noiosi, fastidiosi, antipatici requisiti che abbiamo imposto per decenni a tutti gli altri. Riforme? Stato di diritto? Lotta alla corruzione? Roba da museo. Roba da Prima Repubblica europea, quando ancora ci si faceva illusioni sulla democrazia. Vladimir Shopov, l’autore di questa proposta rivoluzionaria, spiega che non c’è tempo da perdere: o li inglobi subito, o quei cattivoni di russi, cinesi e turchi si pigliano lo spazio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Big Bang, la proposta Ue per inglobare subito Moldavia e Ucraina manda in pensione i principi

Tra Kiev e Mercosur, a Bruxelles è il giorno del «vertice esistenziale» per l'Ue; Big-bang del campo largo spezzato in sei tronconi. Pd e 5 Stelle agli antipodi.

